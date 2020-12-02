Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня

Туризм 2 декабря 2020 07:29 (UTC+04:00)
Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня

Власти южнокитайского острова Хайнань в текущем году реализовали программу по повышению благосостояния аграрных населенных пунктов, улучшив инфраструктуру более 800 деревень до "образцового уровня" - национального стандарта для среднезажиточного общества, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточнило региональное управление по делам сельского хозяйства и деревни, в ближайший месяц "идеальный" статус получат еще около 200 сельских поселений острова, где администрация Хайнаня ведет активную работу по оптимизации условий для местных жителей. Помимо инфраструктурного строительства, правительство постепенно повышает эффективность земельного фонда, высвобождая наиболее подходящие участки для полевых и прочих аграрных работ.

Программа по обустройству деревни на острове осуществляется как благодаря бюджетным отчислениям, так и за счет привлечения капитала из финансового сектора. Такая политика уже сейчас приносит ощутимые результаты, поскольку вслед за ростом благосостояния крестьян постепенно повышается и добавленная стоимость производимого ими продукта, увеличивается их вклад в развитие региона.

Хайнань проводит активную политику по повышению всеобщего уровня благосостояния. В начале текущего года остров объявил о досрочном выполнении государственного плана по ликвидации бедности. Согласно генеральной программе по развитию Хайнаньского порта свободной торговли, в обозримом будущем провинция должна стать важным торгово-экономическим и финансовым центром, в связи с чем в ближайшее десятилетие власти планируют создать солидную прослойку высокопрофессиональных кадров, в том числе за счет выходцев из малообеспеченных семей. Правительство уделяет пристальное внимание подготовке молодых специалистов в области передового сельского хозяйства, наукоемких отраслей промышленности, а также в современной сфере услуг.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура
Число мирных жителей Азербайджана, скончавшихся в результате агрессии ВС Армении, достигло 98 человек - Генпрокуратура
Пожар в трехэтажном хостеле в Баку потушен (Обновлено)
Пожар в трехэтажном хостеле в Баку потушен (Обновлено)
В Масазыре произошел пожар в жилом доме, жители были эвакуированы
В Масазыре произошел пожар в жилом доме, жители были эвакуированы
Loading Bars
Лента новостей
Власти Хайнаня в 2020 году улучшили более 800 деревень до образцового уровня Туризм 07:29
В Бишкеке открылись кинотеатры и фудкорты Кыргызстан 07:15
Власти Сингапура впервые в мире разрешили продажу искусственного мяса Другие страны 07:05
Вся военно-морская техника производится внутри страны - контр-адмирал Ханзади Иран 06:54
Правительство Грузии возьмёт внешний долг на 1,6 млрд долларов Финансы 06:43
Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре США 06:34
Узбекистан и США обсудили активизацию приоритетных направлений двустороннего сотрудничества Узбекистан 06:28
Мы должны сейчас же пригласить Грузию вступить в НАТО - американский генерал-лейтенант Грузия 06:13
Мадуро заявил о готовности уйти в отставку при победе оппозиции на парламентских выборах Другие страны 05:57
Конгресс США проголосует 2 декабря за документ, ограничивающий размещение китайских акций Бизнес 05:36
В Грузии с 1 января 2021 года учителям увеличат зарплату Финансы 05:18
Безопасная и надежная эксплуатация трубопроводов - главный приоритет BP в Грузии Энергетика 05:00
Британский парламент поддержал отмену карантина и возвращение к локальным мерам в Англии Европа 04:45
Каир и Эр-Рияд подтвердили неприятие вмешательства в дела арабских государств Арабские страны 04:29
Париж и Берлин выступили за активизацию трансатлантических связей в НАТО Европа 04:13
Партнер Нетаньяху по коалиции выдвинул премьеру ультиматум по срокам утверждения бюджета Израиль 03:56
В Латвии продлили режим ЧП до 11 января Европа 03:34
Cаммит G20 пройдет в Риме 30-31 октября 2021 года Европа 03:18
Замгенсека ООН заявила, что международный режим контроля над вооружениями висит на волоске В мире 03:01
Конгрессмены США представили проект поддержки экономики на $908 млрд Финансы 02:39
В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом Россия 02:16
НАТО примет решение о своем присутствии в Афганистане в феврале 2021 года Другие страны 01:54
Более 453 тыс. случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в мире за сутки В мире 01:29
Кандидат в министры финансов США заявила о необходимости срочных мер в свете пандемии США 01:08
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 409 тысяч Турция 00:49
15 процентов детей школьного возраста в Грузии не имеют доступа к интернету дома - ЮНИСЕФ ИКТ 00:35
"Реал" дважды проиграл донецкому "Шахтер"у в Лиге чемпионов Спорт 00:22
Обнародована дата начала эксплуатации логистического центра в турецком Карсе Турция 00:01
Байден уверен в том, что его экономическая команда справится с кризисом США 1 декабря 23:52
Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Катара Политика 1 декабря 23:34
Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря Туризм 1 декабря 23:34
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой Политика 1 декабря 23:03
Лачин как основной поддерживающий фактор в развитии Карабаха Экономика 1 декабря 23:03
Продолжаются совместные действия МККК и миротворцев РФ по поводу пропавших без вести военнослужащих - Государственная Комиссия Политика 1 декабря 22:51
Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над государственной границей Азербайджана - депутат Политика 1 декабря 22:44
Будет оценен ущерб, нанесенный биоразнообразию Лачинского района Общество 1 декабря 22:38
За сутки в Кыргызстане зарегистрировано 371 новых случая коронавируса Кыргызстан 1 декабря 22:25
Анар Керимов дал интервью "France 24" Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 22:18
Верховный представитель ЕС назвал убийство иранского ученого-ядерщика уголовным преступлением Иран 1 декабря 22:09
"Associated Press" опубликовала статью о политических успехах Азербайджана в карабахском конфликте Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:58
Намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших в Карабахе нет - Лавров Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:43
"Associated Press" об аспектах вывода вооруженных сил Армении из районов Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:35
Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева Политика 1 декабря 21:33
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За заслуги в тылу в Отечественной войне" Политика 1 декабря 21:17
Euronews показал сюжет об освобожденном от армянской оккупации Агдамском районе Азербайджана (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 21:09
Кто будет награждаться медалью Азербайджана "Участник Отечественной войны" Политика 1 декабря 21:03
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За освобождение Суговушана" Политика 1 декабря 20:40
Утверждено Положение о медали Азербайджана "За отличие в бою" Политика 1 декабря 20:31
Китайский аппарат совершил успешную посадку на Луну для забора грунта Другие страны 1 декабря 20:29
Утверждено Положение о медали Азербайджана "Отважный боец" Политика 1 декабря 20:17
Определен статут ордена "Карабах" Азербайджана Политика 1 декабря 20:07
Всемирно известный британский певец c нетерпением ждет визита в Лачин Культура 1 декабря 19:56
Как магазин от автомата спас азербайджанского офицера (ФОТО) Общество 1 декабря 19:52
Омбудсмен Азербайджана обратилась в международные организации в связи с использованием Арменией террористов и наемников Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 19:43
Минтруда и социальной защиты населения Азербайджана о пособиях для семей шехидов Общество 1 декабря 19:38
В Азербайджане необходимо пойти на послабления в связи с суммативным оцениванием учеников - эксперт Общество 1 декабря 19:33
На семинаре ПА НАТО была предотвращена провокация армянской стороны Политика 1 декабря 19:28
Истинные хозяева вернулись! - воспоминания детства Севиндж Алиевой о селе Агоглан Лачинского района Интервью 1 декабря 19:20
Возвращение Азербайджаном Лачинского района имеет важное политическое и экономическое значение - грузинский эксперт Грузия 1 декабря 19:18
Актеры с инвалидностью поздравили Азербайджан с победой во второй Карабахской войне (ВИДЕО) Социум 1 декабря 19:11
Access Bank прогнозирует возврат к высоким показателям в агрокредитовании Азербайджана Финансы 1 декабря 19:03
Определен статут ордена "Зефер" Азербайджана Политика 1 декабря 18:45
Азербайджанские морские пехотинцы вернулись в пункт постоянной дислокации (ФОТО) Политика 1 декабря 18:37
Ковровая карта Карабаха - полностью в цвете! Социум 1 декабря 18:33
Процесс доставки средств МТО для российского миротворческого контингента в Азербайджане продолжается (ФОТО/ВИДЕО) Политика 1 декабря 18:21
В Азербайджане учреждены ордена и медали по случаю победы в Отечественной войне - Указ Президента Азербайджана Политика 1 декабря 18:12
Вугар Сулейманов занял должность исполнительного директора корпорации «Аккорд» Общество 1 декабря 18:10
Внешнеторговые операции Азербайджана и Польши выросли почти на 15% Бизнес 1 декабря 18:01
«КазМунайГаз» продолжит работу по улучшению деятельности в области устойчивого развития Энергетика 1 декабря 17:57
Airbnb в ходе IPO может быть оценена в $35 миллиардов США 1 декабря 17:55
В Азербайджане учреждено звание "Герой Отечественной войны" Политика 1 декабря 17:54
Продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил России для определения судьбы военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими Политика 1 декабря 17:52
Наша мечта воплотилась в жизнь - жительница Лачина Общество 1 декабря 17:44
Количество российского и турецкого персонала в центре по контролю за ситуацией в Карабахе будет равнозначным Нагорно-карабахский конфликт 1 декабря 17:41
Введение карантина повлияло на реализацию части инвестпроектов нефтяной нацкомпании Казахстана Энергетика 1 декабря 17:39
Азербайджан увеличил импорт алюминия Бизнес 1 декабря 17:34
В Азербайджане приступили к реализации проекта по устранению дорожных заторов Транспорт 1 декабря 17:29
Армяне оставили нам разрушенный и разграбленный Лачин – профессор АТУ Общество 1 декабря 17:19
Грузоперевозки в Азербайджане по транспортному коридору "Север-Юг" осуществляются регулярно Транспорт 1 декабря 17:12
USAID оказал содействие Узбекистану в присоединении к Международной конвенции по карантину и защите растений Узбекистан 1 декабря 17:03
Посол назвал приоритеты председательства Таджикистана в Шанхайской организации сотрудничества Таджикистан 1 декабря 17:02
Минфин Азербайджана разместил на аукционе государственные среднесрочные облигации Финансы 1 декабря 16:53
Глава IT GRUP Azerbaijan о возобновлении деятельности в 2021 году ИКТ 1 декабря 16:51
Двигаться вперёд на основе всеобщего права и ответственности Туркменистан 1 декабря 16:41
Школьник из Гянджи завоевал бронзовую медаль на Международной олимпиаде по информатике! ИКТ 1 декабря 16:39
В нынешних условиях пандемии не исключено сокращение спроса на табачную продукцию Бизнес 1 декабря 16:30
Состоялась встреча Рамина Гулузаде с послом Великобритании ИКТ 1 декабря 16:19
Продажи новых автомобилей в Грузии сократились на 30-40% Грузия 1 декабря 16:18
Проекты, связывающие Туркменистан с Южным Кавказом, могут представлять большой интерес для Бельгии - посол Бизнес 1 декабря 16:16
Названо число учреждений здравоохранения в освобожденном Лачине Общество 1 декабря 16:12
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил очередной транш облигаций Финансы 1 декабря 16:12
Уменьшилось число фишинговых атак в азербайджанском сегменте AzNET ИКТ 1 декабря 16:07
Муниципальный совет Корбетта города Милан принял документ в поддержку Азербайджана Политика 1 декабря 16:03
Больные COVID-19 в Азербайджане должны проявить личную ответственность и оставаться дома - эксперт Общество 1 декабря 15:52
В ЕС могут завершить оценку вакцины BioNTech-Pfizer к 29 декабря Европа 1 декабря 15:49
Объем ипотечных кредитов в абсолютном значении с начала 2020 года в Азербайджане вырос Финансы 1 декабря 15:45
Освобождение Лачина стало лучшим подарком на мой юбилей – ученый с мировым именем Князь Мамедов (ФОТО) Интервью 1 декабря 15:33
В Азербайджане начаты мониторинги в связи с "птичьим гриппом" (ФОТО) Общество 1 декабря 15:29
Азербайджанское государство оплатило учебу 13 862 студентам Общество 1 декабря 15:27
Освобождение от оккупации Лачинского района означает полное восстановление государственных границ Азербайджана – эксперт Политика 1 декабря 15:25
Все новости