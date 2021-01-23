Климат и рельеф Карабаха позволяют развивать различные виды туристических продуктов

БАКУ /Trend/ - Благоприятный климат и рельеф Карабахского региона позволяют развивать различные виды туристических продуктов.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в связи с запуском новой платформы "WhereisKarabakh.com" ("Где находится Карабах") сказал Генеральный исполнительный директор Бюро по туризму Азербайджана Флориан Зенгстшмид.

По его словам, важное значение имеет доведение до всего мира информации о богатой истории, памятниках культуры и природе этого великолепного региона.

"Создание веб-сайта "WhereisKarabakh.com" преследует именно эту миссию", – добавил Флориан Зенгстшмид.

Отметим, что цель платформы – показать миру географическое положение Карабаха, а также довести в правильной форме информацию об истории, культуре и достопримечательностях этого региона.

Зайдя на сайт с простым интерфейсом, пользователи смогут выбрать любую страну на карте мира и увидеть расстояние оттуда до Карабаха, а также узнать о происхождение топонима "Карабах", истории, памятниках, видных деятелях культуры, искусстве мугама и ковроткачестве, Карабахских скакунах и др.

В разделе информация посетителям веб-сайта предлагается перейти на страницу платформы Azerbaijan.travel по Карабаху для получения более подробной информации.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)