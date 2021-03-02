Ассоциация турагентств и Ассоциация туристических блогеров Азербайджана подписали Соглашение о взаимопонимании (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В выявлении туристического потенциала регионов Азербайджана высоко оценивается роль блогеров.

Об этом председатель Ассоциации туристических агентств Азербайджана Руфат Гаджиев сказал на рабочей встрече, проведенной в целях расширения взаимного сотрудничества и возобновления внутреннего туризма в постпандемический период, сообщает во вторник Trend.

По его словам, совместная работа туркомпаний и блогеров может привести к положительным переменам в развитии и пропаганде туризма в стране, а также помочь в создании новых продуктов и направлений в этой сфере.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по направлениям туризма, существующим в столице и регионах, популяризации туристических продуктов, взаимному сотрудничеству с общественными объединениями и организации качественной туристической деятельности.

Выступая на встрече, председатель Ассоциации туристических блогеров Азербайджана Азер Гариб сказал, что из-за пандемии COVİD-19, которая нанесла большой ущерб мировому туристическому сектору, местные блогеры и другие субъекты туризма длительное время не функционируют.

Азер Гариб отметил, что ассоциация заинтересована в возобновлении туризма в стране и в сотрудничестве с Ассоциацией туристических агентств Азербайджана, добавив, что возобновление работы блогеров важно с точки зрения пропаганды внутреннего туризма.

В рамках встречи между Ассоциацией туристических агентств и Ассоциацией туристических блогеров Азербайджана было подписано Соглашение о взаимопонимании и взаимному сотрудничеству.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)