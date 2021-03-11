Отели могут обращаться за получением "звезд" посредством электронной системы - Бюро по туризму Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Отели в Азербайджане могут обращаться за получением "звездной" категории посредством электронной системы. Данный процесс осуществляется аудиторами.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал главный исполнительный директор Азербайджанского бюро по туризму Флориан Зенгстшмидт.

По его словам, если в процессе оценки будут выявлены недостатки, отелям может быть предоставлено от шести месяцев до одного года на их устранение.

"После первичной оценки отчет, подготовленный аудиторами, направляется в соответствующую комиссию. Если отель не согласен с решением, он может обратиться в апелляционную комиссию. Эта комиссия может принять решение о проведении новой оценки", - сказал Зенгстшмидт.

Он отметил, что сейчас в данной сфере преследуются три основные цели: информационное продвижение, повышение уровня сервиса и повышение конкурентоспособности отелей.

"За последние годы в гостиничной сфере в Азербайджане проведена большая работа. В том числе это разработка национальной классификации отелей", - сказал Зенгстшмидт.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)