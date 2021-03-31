В Карабахе появятся люксовые отели - Ассоциация отелей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В Карабахе будут построены отели различных категорий, в том числе люксовые и отели местных брендов.

Об этом сказала в среду Trend генеральный исполнительный секретарь Ассоциации отелей Азербайджана Гюнай Саглам.

По ее словам, Карабах имеет большой туристический потенциал, и основными задачами Ассоциации являются развитие этого потенциала, привлечение особого внимания инвесторов к этому красивейшему региону Азербайджана и подготовка новых проектов с учетом особенностей каждого региона.

«Отрадно, что в Карабахском регионе уже идут восстановительные работы. В том числе стартовали работы по восстановлению отеля «Карабах». На данном этапе идет интенсивная работа, связанная с вопросами туристического потенциала Карабаха, формируются различные предложения и проекты. В соответствии с поручениями руководства страны на повестке дня строительство отелей различных категорий, в том числе люксовых отелей и отелей местных брендов, а также других объектов размещения. Также важным является создание различных других видов туристических продуктов с применением комплексного системного подхода для обеспечения комфорта туристов», - сказала Саглам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)