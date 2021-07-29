БАКУ /Trend/ - Предложения по утверждению границ охранной зоны горы Бешбармаг направлены соответствующим госструктурам, сообщили в четверг в Государственном агентстве Азербайджана по туризму в ответ на запрос Trend.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 июня 2020 года подписал распоряжение о создании Государственного историко-культурного и природного заповедника «Гора Бешбармаг».

Для изучения исторических памятников на территории заповедника в рамках сотрудничества с рядом институтов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) были проведены научно-исследовательские работы и археологические раскопки.

«Подготовлены документы о введении особого режима охраны заповедника «Гора Бешбармаг», которые уже утверждены Кабмином. Также первого июля правительство утвердило Положение о заповеднике. После этого будет утвержден штат сотрудников. С учетом большого числа желающих посетить гору Бешбармаг для охраны памятников на территории заповедника введен особый охранный режим», - говорится в сообщении.

По данным госагентства, на первом этапе запланирован ремонт дороги вокруг горы, а затем - строительство базовых инфраструктурных зданий. На территории заповедника будут реализованы проекты для развития туризма.

«Проведенные на территории заповедника археологические раскопки дадут возможность в дальнейшем пропагандировать гору Бешбармаг не только как уникальный природный памятник, но и как объект археологического туризма, потому что это древний населенный пункт, относящийся к средним векам. Гора Бешбармаг также является уникальным местом для наблюдения за миграцией птиц», - говорится в сообщении.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)