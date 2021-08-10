Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов - Агентство (Эксклюзив)

ИСМАИЛЛЫ /Trend/ - Поездки и путешествия на острова в азербайджанской акватории Каспия могут заинтересовать туристов.

Об этом сказал во вторник Trend председатель Государственного агентства Азербайджана по туризму Фуад Нагиев.

Он отметил, что в азербайджанской акватории Каспия есть острова с туристическим потенциалом, поездки на которые могут заинтересовать туристов.

Однако, по его словам, действующее законодательство не позволяет использовать туристический потенциал Каспия.

Глава госагентства отметил, что уже предложено внести соответствующие поправки в законодательство.

"К нам обратились предприниматели в целях использования туристического потенциала Каспия. В частности, обращения касаются лянкяранского направления. Однако нынешнее законодательство не позволяет этого сделать. С другой стороны, Россия планирует организовать круизы с заходом в порты пяти прикаспийских стран. Переговоры ведутся и в этом направлении. В то же время на Каспии есть острова с туристическим потенциалом. Поездки и путешествия на них могут заинтересовать туристов. Однако в определенное время года из-за погодных условий ситуация [на море] ухудшается. Следует учесть и это", - сказал Нагиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)