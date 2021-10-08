В Абу-Даби расширили список стран, въезд из которых разрешен без карантина

Власти эмирата Абу-Даби - столицы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) - расширили с четверга так называемый зеленый список стран, путешествующие из которых могут не соблюдать обязательный карантин по приезде в эмират. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба правительства Абу-Даби в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В список вошли десятки стран.

Между тем Информационное агентство ОАЭ указало, что путешественники по прилете в международный аэропорт Абу-Даби должны будут предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем за 48 часов до вылета, а также пройти тестирование на наличие коронавирусной инфекции в аэропорту. Отмечается, что вакцинированные путешественники из "зеленого списка" стран должны будут сдать еще один ПЦР-тест на 6-й день пребывания, а не вакцинированные - на 6-й и 9-й.