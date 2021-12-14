В Азербайджане в первом чтении утверждены новые штрафы в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) обсуждались поправки в Кодекс об административных проступках в связи с нарушением законодательства, связанного с туризмом, сообщает во вторник Trend.

Согласно поправкам, в случае работы отелей без установления категории "звездности" они будут оштрафованы на сумму от 2 000 до 5 000 манатов.

Также в случае нарушения пунктов 13.2-13.4 закона "О туризме", то есть невнесения или несвоевременного внесения информации в туристический реестр, ее необновления или несвоевременного обновления предусмотрен штраф в размере 300 манатов.

Также за отсутствие электронной регистрации лиц, пользующихся услугами размещения в отелях, предусмотрен штраф в размере 200 манатов.

Кроме того, за продажу турпакета туроператором или турагентами без заключения договора страхования ответственности со страховщиком физические лица будут оштрафованы в размере одной тысячи манатов, юридические лица - в размере двух тысяч манатов.

После обсуждений поправки были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)