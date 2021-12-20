В Азербайджане определяется требование о вакцинации туристов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане определяется требование по вакцинации туристов.
Это предусматривает новый законопроект «О туризме», который обсуждался сегодня на планерном заседании Милли Меджлиса (парламент), сообщает в понедельник Trend.
Согласно законопроекту, туристы, выезжающие в страну или прибывающие из страны, где существует угроза инфекционного заболевания, должны пройти медицинское обследование, вакцинацию или другие профилактические мероприятия в случаях, предусмотренных международными медико-санитарными правилами, или представить соответствующий документ об этом.
После обсуждений законопроект был поставлен на голосование и принят во втором чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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