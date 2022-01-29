Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине позитивно скажется на развитии туризма - Агентство
БАКУ /Trend/ - Строительство аэропортов в Зангилане и Лачине, несомненно, позитивно скажется на развитии туризма.
Об этом сказал в субботу Trend советник председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гулузаде.
"Эти аэропорты позволят туристам воспользоваться богатыми возможностями региона и будут способствовать развитию туристического потенциала Карабаха и Восточного Зангезура", - сказал Гулузаде.
Отметим, что ранее советник министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Аида Бадалова заявила, что ведется подготовка к началу строительства международных аэропортов в Зангилане и Лачине.
(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)
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