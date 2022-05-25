Азербайджан может открыть постоянные туристические представительства в двух городах Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может открыть постоянные туристические представительства в столице Турции Анкаре, а также в Стамбуле.
Об этом сказал Trend советник председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гулузаде.
По его словам, госагентство намерено открыть туристические представительства в ряде стран и наладить сотрудничество с компаниями - партнерами из разных государств.
«До пандемии планировалось открыть постоянные туристические представительства Азербайджана в Турции и Казахстане, которые входят в Организацию тюркских государств. Турция является для нас одним из самых больших приоритетных рынков. В настоящее время ведутся переговоры об открытии постоянного туристического представительства Азербайджана в Анкаре или Стамбуле, либо в обоих этих городах», - сказал Гулузаде.
(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)