Азербайджан может открыть постоянные туристические представительства в двух городах Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджан может открыть постоянные туристические представительства в столице Турции Анкаре, а также в Стамбуле.

Об этом сказал Trend советник председателя Государственного агентства Азербайджана по туризму Кянан Гулузаде.

По его словам, госагентство намерено открыть туристические представительства в ряде стран и наладить сотрудничество с компаниями - партнерами из разных государств.

«До пандемии планировалось открыть постоянные туристические представительства Азербайджана в Турции и Казахстане, которые входят в Организацию тюркских государств. Турция является для нас одним из самых больших приоритетных рынков. В настоящее время ведутся переговоры об открытии постоянного туристического представительства Азербайджана в Анкаре или Стамбуле, либо в обоих этих городах», - сказал Гулузаде.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)