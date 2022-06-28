Быстрые восстановительно-строительные работы окажут положительное влияние на туристический потенциал Азербайджана - помощник генсека ОИС

БАКУ /Trend/ - Ускоренные восстановительно-строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, окажут положительное влияние на экономику и туристический потенциал Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом заявил во вторник журналистам помощник генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) по экономическим вопросам Ахмед Каврса Сенгендо.

Он сообщил, что во время визита на освобожденные территории в 2021 году стал свидетелем разрушений, совершенных в период оккупации.

«В прошлом году я посетил освобожденные от оккупации территории и своими глазами увидел эти разрушения. Это, действительно, душераздирающее зрелище. Эти разрушения, несомненно, оказали большое влияние и на туристический потенциал этих мест. Но мы также стали свидетелями строительных работ, проделанных за короткое время. Надеюсь, что разрушенные мечети, историко-культурные памятники в скором времени будут восстановлены. Все это, несомненно, окажет положительное влияние на экономику страны с точки зрения туризма. ОИС всегда поддерживала территориальную целостность Азербайджана. Проводимые строительные работы также высоко оцениваются мусульманскими странами», - сказал Сенгендо.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)