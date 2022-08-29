Представители турсферы российского региона посетят Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга 30 августа проведет в Баку серию презентаций туристического потенциала города.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на торгпредство.

"Роуд-шоу станет первым профессиональным мероприятием Санкт-Петербурга подобного масштаба в столице Азербайджана за последние три года", - говорится в сообщении.

В роуд-шоу примут участие представители азербайджанских турфирм для привлечения туристов в Санкт-Петербург, интересующихся образовательным, медицинским, событийным, промышленным туризмом.

"В настоящее время туристы из Азербайджана по объемам туристических поездок в Россию находятся на 14-м месте. Но потенциал рынка Азербайджана далеко не исчерпан и в перспективе очень высок ", - сказал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев, слова которого приводятся в сообщении.

Роуд-шоу в Баку завершит серию презентаций турпотенциала Санкт-Петербурга в странах СНГ.

Отметим, что с февраля 2022 года Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" разместило тендеры, связанные с презентацией гостиниц, турагентств и музеев города в странах ближнего зарубежья, Азии и Востока.

Роуд-шоу "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!" включает в себя проведение презентаций и для других стран – помимо стран СНГ, в списке числились Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Индия и Вьетнам. На каждое из путешествий правительство в среднем готово было выделить от 20 до 40 миллионов рублей.

Официальный курс на 29 августа составляет 0,0281 AZN/ RUB.