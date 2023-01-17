Азербайджан имеет большой потенциал для гастрономического туризма - WorldChefs

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал для развития гастрономического туризма.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал сегодня президент Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WorldChefs) Томас Гуглер на сегодняшнем мероприятии "Пропагандистские перспективы азербайджанской кулинарии" в Баку.

"Считаю, что представленные Азербайджаном кулинарные традиции исключительны. Климат Азербайджана создает условия для выращивания всех культур в течение 4 сезонов года. Прошедший в прошлом году кулинарный фестиваль в Шуше стал первым шагом для представления потенциала Азербайджана в этой сфере. Основной целью проведения этих мероприятий является презентация национальных кулинарных традиций вашей страны не только в пределах Азербайджана, но и за его пределами", - сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)