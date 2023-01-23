Азербайджан и Андорра подпишут меморандум в рамках развития зимнего туризма

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Андорра обсудили меры по подписанию меморандума о взаимопонимании между учреждениями по развитию зимнего туризма.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство Азербайджана по туризму, этот вопрос обсуждался в рамках рабочего визита председателя организации Фуада Нагиева в Испанию и Андорру.

В ходе визита Фуад Нагиев принял участие в выставке “FITUR”. В рамках выставки состоялась встреча председателя агентства с Министром туризма и телекоммуникаций Андорры Жорди Торресом Фалько с участием посла Азербайджана в Испании и Андорре Рамиза Гасанова.

Кроме того, в рамках рабочего визита были обсуждены перспективы развития туристических связей между Азербайджаном и Испанией, Андоррой и Болгарией.

В ходе встречи обсуждены вопросы развития зимнего туризма в стране, использования опыта Андорры в этой сфере.

В то же время было подчеркнуто, что спортсмены федерации зимних видов спорта Азербайджана начали тренировки в Андорре и впервые примут участие в Кубке мира.

Напомним, что декабре 2022 года Азербайджан посетили 143 814 иностранцев, что на 47,13 процента превышает показатель аналогичного периода прошлого года (97 748).

По данным агентства, в январе - декабре 2022 года Азербайджан посетили 1 602 600 иностранных граждан, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (790 062).

В топ-10 стран по числу посетивших Азербайджан иностранцев в декабре 2022 года вошли Россия (42,7 тысячи человек), Турция (28,4 тысячи человек), Иран (12,6 тысячи человек), Грузия (9,6 тысячи человек), ОАЭ (9,2 тысячи человек), Индия (7,6 тысячи человек), Пакистан (4,4 тысячи человек), Узбекистан (2,8 тысячи человек), Саудовская Аравия (2,6 тысячи человек) и Казахстан (2,4 тысячи человек).