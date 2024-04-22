Необходимо уже сейчас задуматься об использовании искусственного интеллекта - председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Необходимо уже сейчас задуматься об использовании искусственного интеллекта.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Ассоциации отелей Азербайджана Эльдар Алимурадов в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация черноморского экономического сотрудничества).

"Использование онлайн-ресурсов значительно улучшилось и ускорилось в плане воздействия. В период пандемии COVID-19 мир заново открыл для себя возможности цифрового пространства: онлайн-встречи, онлайн-образование, онлайн-присутствие. Это переосмысление потребовало адаптации и инноваций в использовании технологий. Впереди необходимо акцентировать внимание на укреплении онлайн-ресурсов, чтобы быть готовым к быстрому и эффективному реагированию на любые чрезвычайные ситуации, которые могут возникнуть в будущем. Одним из перспективных направлений развития является использование искусственного интеллекта (ИИ), которое открывает новые горизонты в оптимизации и автоматизации процессов и необходимо уже сейчас задуматься об использовании ИИ", - подчеркнул он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.

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