Существует необходимость интеграции современных тенденций и технологий в туристическую индустрию - ректор университета Кайсери

БАКУ /Trend/ - В настоящее время существует необходимость интеграции современных тенденций и технологий в туристическую индустрию.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал ректор университета Кайсери Куртулуш Карамустафа в рамках панельных дискуссий в ходе 1-го заседания высших учебных заведений, специализирующихся на обучении туризму в рамках ОЧЭС (Организация Черноморского экономического сотрудничества).

По его словам, в последние годы туристическая индустрия сталкивается с серьезными вызовами, обусловленными быстрыми изменениями в технологическом ландшафте и изменяющимися предпочтениями потребителей.

"Интеграция современных технологий и тенденций является не просто возможностью, но необходимостью для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и удовлетворять ожидания современных туристов. Среди инноваций, которые сегодня активно внедряются в индустрию, — использование больших данных для анализа предпочтений и поведения клиентов, что позволяет создавать персонализированные предложения и улучшать качество обслуживания", - сказал Куртулуш Карамустафа.

Ректор добавил, что также наблюдается тенденция к увеличению использования искусственного интеллекта.

"Все это способствует улучшению качества обслуживания и повышению эффективности работы предприятий туристической отрасли. В целом, туризм достаточно хрупкая отрасль. Она подвергается как экономическим рискам, так и социальным", - добавил он.

Отметим, что в Баку проходит первая встреча образовательных учреждений ОЧЭС по туризму с целью обсуждения сотрудничества, перспектив и проблем в сфере туристского образования.

Во встрече принимают участие официальные представители государств и туристических образовательных учреждений из 11 стран-членов организации, включая Азербайджан, Турцию, Россию, Албанию, Болгарию, Грузию, Грецию, Молдову, Румынию, Сербию и Украину, а также представители Всемирной туристской организации ООН.

Напомним, что ОЧЭС была создана в 1992 году с активной поддержкой Турции, а постоянный международный секретариат организации находится в Стамбуле. ОЧЭС была учреждена для поощрения сотрудничества, обеспечения мира, стабильности и процветания в регионе Черного моря.