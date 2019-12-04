Польская авиакомпания запускает авиарейсы в деловой центр Казахстана

БАКУ/Trend/ - Польская авиакомпания «LOT Polish Airlines» увеличит количество рейсов из Варшавы в столицу Казахстана город Нур-Султан, а также откроет регулярный рейс в казахстанский город Алматы, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Третьего декабря текущего года казахстанская делегация провела переговоры с авиационными властями Польши.

По итогам переговоров, в рамках режима «открытого неба», внедрённого по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева, было увеличено количество частот с четырех до 14 рейсов в неделю между странами, а именно - количество рейсов по маршруту Нур-Султан - Варшава доведено до ежедневных, а также семь рейсов в неделю было запущено по маршруту Варшава - Алматы.

В данной связи «LOT Polish Airlines» увеличит рейсы из Варшавы в Нур-Султан с четырех до семи рейсов в неделю с летнего периода 2020 года, а также в следующем году откроет регулярный рейс в Алматы. В планах польской авиакомпании также организацияполеты в Шымкент.

Напомним, ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить количество международных рейсов. По словам Токаева, из столицы страны - города Нур-Султана, прямые рейсы выполняются менее чем по 30 международным направлениям, чего недостаточно.

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов также отмечал, что вскоре в Казахстане начнут осуществлять деятельность такие авиакомпании, как «Qatar Airways» (Доха, 2020 год), «Emirates» (Дубаи, 2021 год), «China Eastern» (Шанхай, 2021 год), «Уральские Авиалинии», «Победа» и другие.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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