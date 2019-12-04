Туркменистан и Румыния обсудили проект транзитного коридора Черное море — Каспий

АШХАБАД /Trend/ - В МИД Туркменистана состоялась встреча с генеральным директором Управления по отношениям со странами Восточного соседства министерства иностранных дел Румынии Адрианой Станеску, сообщает Trend со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

В ходе беседы стороны затрагивали перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурной сферах.

Особое внимание было уделено вопросам проекта создания международного транспортного маршрута Каспийское море - Черное море, говорится в сообщении.

Стороны договорились изучить возможности организации визитов на высшем уровне в течение 2020 года.

Отметим, что Ашхабад и Бухарест активизировали в последние годы дипломатические усилия по созданию транзитного коридора Каспий - Черное море. Ожидается, что Констанца может стать пунктом перевалки в ЕС грузов, транспортируемых из туркменского порта Туркменбаши, а также из Казахстана и Узбекистана в контексте обеспечения доступа товаров из Туркменистана и других центральноазиатских стран на европейские рынки.

Маршрут поставок, предполагающий использование специальных контейнеров, пролегает через Каспий в Баку (Азербайджан), далее железнодорожным транспортом в Батуми или Поти (Грузия, Черноморский регион) и оттуда морем в Румынию.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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