Иранская авиакомпания начинает полеты в Узбекистан с 9 декабря

9 декабря 2019 10:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Иранская авиакомпания Zagros Airlines с девятого декабря начала совершать полеты по маршруту Тегеран-Ташкент-Тегеран, сообщает Trend со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

Рейсы между двумя странами будут осуществляться один раз в неделю. В дальнейшем запланировано увеличить частоту полетов до двух раз в неделю. Для полетов будут эксплуатироваться самолеты Airbus A320, McDonnell Douglas MD-82 и MD-83.

Напомним, что разрешение на выполнение полетов по данному маршруту узбекские авиационные власти выдали 11 ноября этого года.

Zagros Airlines – иранский перевозчик, специализирующийся на доставке пассажиров по территории страны и за рубеж из аэропорта города Абадан. Работает с 2005 года. Флот компании сейчас превышает 30 лайнеров и считается одним из крупнейших в регионе.

Абаданский международный аэропорт – важный транспортный узел в Персидском заливе.

Благодаря выгодному расположению авиапорта он широко используется местными и иностранными пассажирами для перелетов и транспортировок грузов в Ирак, ОАЭ, Турцию, Кувейт и Бахрейн.

В основном она эксплуатирует самолеты Airbus и McDonnell Douglas в комплектации от 170 до 180 кресел, а также Embraer.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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