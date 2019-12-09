Внесена ясность в ситуацию вокруг планируемого ремонта станции метро "Ази Асланов"

9 декабря 2019 16:26 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Станция метро "Ази Асланов" не будет закрыта, об этом сообщил Trend руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

«Понятие капитального ремонта не подразумевает полного закрытия станции. Закрытие станции неизбежно в тех случаях, когда в связи с ремонтом возникает какая-либо опасность для пассажиров, либо необходимо полное ограничение их доступа», - пояснил он.

Мамедов привел в пример ремонт станцию метро «Хатаи», когда ремонт платформ был осуществлен без закрытия самой станции.

"Когда на станциях «Иншаатчилар», «20 января» проводились ремонтные работы по замене эскалатора, пассажиры пользовались альтернативными входами и выходами, на станции "28 Мая" – переходами станции «Джафар Джаббарлы», - напомнил он.

Отметим, что «Ази Асланов»— конечная станция первой (красной) линии Бакинского метрополитена. За станцией находится оборотный тупик.

Станция введена в эксплуатацию 10 декабря 2002 года в составе участка «Ахмедлы» — «Ази Асланов». Получила своё название в честь советского военачальника, Ази Ахад оглы Асланова. Станция имеет четыре выхода, к которым ведут подземные переходы.

(Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @AnSav_2105

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