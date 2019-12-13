Единственный лоукостер Казахстана впервые выполнил международный рейс

13 декабря 2019 17:49 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Сегодня, 13 декабря 2019 года, единственный казахстанский лоукостер совершил свой первый международный рейс Нур-Султан – Москва – Нур-Султан, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Также, компания сообщила о выполнении первого рейса по маршруту Алматы-Семей-Алматы.

Рейс Нур-Султан – Москва – Нур-Султан был осуществлен на четвёртом самолете Airbus A320, приобретенным компанией накануне.

Напомним, рейс Нур-Султан – Москва – Нур-Султан будет выполняться компанией на ежедневной основе. Продолжительность полета составляет чуть больше трех часов.

Отметим, что по состоянию с начала операционной деятельности по октябрь 2019 года, казахстанский лоукостер FlyArystan продал 500 тысяч билетов. Как рассказали тогда Trend в компании, количество перевезенных пассажиров составило свыше 360 тысяч человек.

«Коэффициент загрузки бортов авиакомпании свыше 94 процентов. Своевременность осуществления рейсов – 93 процента», - рассказали тогда в компании.

FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Продажи билетов FlyArystan были запущены в марте 2019 года онлайн, на сайте авиакомпании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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