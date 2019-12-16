Танкер ”Кяльбаджар“ в следующем году будет сдан в эксплуатацию (ФОТО)

16 декабря 2019 13:36 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Танкер под названием” Кяльбаджар“, построенный в ООО” Бакинский судостроительный завод", в следующем году будет сдан в эксплуатацию.

Об этом сообщил Trend в понедельник Мехман Мехтиев — глава пресс-службы компании-заказчика ЗАО “Азербайджанское Каспийское пароходство”(ASCO).

Со спуском на воду "Кяльбаджар” завершится присвоение танкерам названий оккупированных районов Азербайджана", - отметил он.

"Этот танкер с максимальной загрузкой будет действовать как в водах мира, по Волго-Донскому каналу, так и в Каспийском море. В настоящее время у нас 14 судов, которые ходят под флагом Азербайджана в водах мира. 12 из них - это сухогрузные суда, а два - танкеры”, - добавил представитель ASCO.

(Автор: Наргиз Исмаилова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter:@IsmailovaNargis

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  • Танкер ”Кяльбаджар“ в следующем году будет сдан в эксплуатацию (ФОТО)
  • Танкер ”Кяльбаджар“ в следующем году будет сдан в эксплуатацию (ФОТО)
  • Танкер ”Кяльбаджар“ в следующем году будет сдан в эксплуатацию (ФОТО)
  • Танкер ”Кяльбаджар“ в следующем году будет сдан в эксплуатацию (ФОТО)
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