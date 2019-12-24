ИрАэро открыла новый рейс в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с разрешением, полученным от авиационных властей Узбекистана, с 22 декабря российская авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению рейсов по маршруту Москва-Андижан-Москва на воздушном судне «Суперджет-100», сообщает Trend во вторник со ссылкой на АО Uzbekistan Airports.
Отметим, что после продолжительного перерыва усилиями АО Uzbekistan Airports международный аэропорт "Андижан" возобновил свою деятельность.
Аэродром Андижана был построен в 1954 году. Последний регулярный рейс по маршруту Андижан-Ташкент был осуществлен на ВС Boeing-757 в октябре 2018 года.
АО Uzbekistan Airports в сотрудничестве с министерством транспорта и Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана будет продолжать активную работу по увеличению количества авиарейсов в аэропорты страны и расширению географии полетов, говорится в сообщении компании.
«ИрАэро» – российская авиакомпания, основанная в 1999 году. Регулярно осуществляет перевозки по всей территории России и в странах ближнего зарубежья.
Напомним, что с 18 декабря ИрАэро запустила прямые рейсы в Узбекистан по маршруту Иркутск – Карши – Иркутск.
(Автор: Фахри Вакилов)
Твиттер:@vakilovfaxri
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