ИрАэро открыла новый рейс в Узбекистан

БАКУ /Trend/ - В соответствии с разрешением, полученным от авиационных властей Узбекистана, с 22 декабря российская авиакомпания «ИрАэро» приступила к выполнению рейсов по маршруту Москва-Андижан-Москва на воздушном судне «Суперджет-100», сообщает Trend во вторник со ссылкой на АО Uzbekistan Airports.

Отметим, что после продолжительного перерыва усилиями АО Uzbekistan Airports международный аэропорт "Андижан" возобновил свою деятельность.

Аэродром Андижана был построен в 1954 году. Последний регулярный рейс по маршруту Андижан-Ташкент был осуществлен на ВС Boeing-757 в октябре 2018 года.

АО Uzbekistan Airports в сотрудничестве с министерством транспорта и Госкомитетом по развитию туризма Узбекистана будет продолжать активную работу по увеличению количества авиарейсов в аэропорты страны и расширению географии полетов, говорится в сообщении компании.

«ИрАэро» – российская авиакомпания, основанная в 1999 году. Регулярно осуществляет перевозки по всей территории России и в странах ближнего зарубежья.

Напомним, что с 18 декабря ИрАэро запустила прямые рейсы в Узбекистан по маршруту Иркутск – Карши – Иркутск.

(Автор: Фахри Вакилов)

Твиттер:@vakilovfaxri

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