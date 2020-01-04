Министерство регионального развития и инфраструктуры Грузии подводит итоги 2019 года

4 января 2020 14:55 (UTC+04:00)

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