В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)

9 января 2020 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Реконструируется автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

В сообщении отмечается, что общая протяженность автомобильной дороги составляет 60 километров,а общая ширина – 15 метров.

«Согласно требованиям «Строительных норм и правил», предусматривается строительство трех автомобильных мостов вдоль дороги. Мосты построены на 1,8 километре дороги - через канал Гызыл арх, а также на 3,1 и 38,8 километре дороги через канал Азизбекова. Соответственно, длина мостов составит 29 и 37 метров. А один автомобильный мост будет отремонтирован», - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится, что в ходе реконструкции дороги возникла необходимость в обновлении старых водоотводных труб.

Ведется прокладка 256 труб различного диаметра, из 14 которых - прямоугольные. В соответствии с проектом также строится подземный переход вдоль дороги в семи точках.

«Кроме того, по проекту в необходимых местах планируется установить 28 автобусных остановок», - также отмечается в сообщении.

Отметим, что автомобильная дорога Бахрамтепе-Билясувар имеет важное значение с точки зрения экономических связей между регионами страны, в том числе Имишлинского и Билясуварского районов, а также социально-экономического развития сельского хозяйства и регионов, снижения транспортных расходов. Наряду с этим, эта дорога играет важную роль и в повышении эффективности транзитных услуг, являясь автомобильной дорогой, соединяющей транспортные коридоры Восток-Запад и Север-Юг.

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  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
  • В Азербайджане реконструируется еще одна автомобильная дорога (ФОТО)
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