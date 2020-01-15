БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предусмотрено строительство нескольких платных автодорог.
Об этом сказал на пресс-конференции председатель правления Государственного агентства по автомобильным дорогам Азербайджана Салех Мамедов.
Председатель правления отметил, что в качестве платной предусмотрена дорога Алят - Астара, которая сэкономит водителю 39 километров расстояния.
Также платной будет дорога Баку-Губа-Граница России, которая будет проходить параллельно с имеющейся и сэкономит водителю 16 километров расстояния.
По словам Мамедова, в Европе и во всем развитом мире эта практика является довольно распространенной. В Азербайджане же покрытие расходов на строительство и содержание дорог традиционно производится за счет государственного бюджета.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Юсиф Агаев.)
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