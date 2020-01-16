Новый корабль ASCO будет назван в честь Хошбахта Юсифзаде

16 января 2020 12:17 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «Азербайджанское Каспийское морское пароходство» (ASCO) в 2021 году введет в эксплуатацию новый танкер, названный в честь первого вице-президента Госнефтекомпании SOCAR академика Хошбахта Юсифзаде, сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

В сообщении отмечается, что в соответствии с распоряжением главы государства, строящийся в настоящее время по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе танкер нового поколения будет назван «Академик Хошбахт Юсифзаде».

Как отмечалось ранее, глава государства подписал распоряжение в связи с 90-летним юбилеем первого вице-президента SOCAR, одним пунктом которого является присвоение имени Хошбахта Юсифзаде одному из кораблей ASCO.

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