Единственный лоукостер Казахстана расширяет географию полетов

25 января 2020 09:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Казахстанский лоукостер Flyarystan запустит рейсы из столицы Казахстана в город Актобе и обратно, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службой на авиакомпанию.

Сообщается, что запуск рейсов, которые будут выполняться четыре раза в неделю, запланирован начиная с 28 февраля 2020 года.

Напомним, по состоянию на конец 2019 года, FlyArystan выполнял полеты по 13 маршрутам. В декабре 2019 года компания впервые выполнила международный рейс из Нур-Султана в Москву.

Как ранее сообщал глава FlyArystan Тим Джордан, в 2020 году авиакомпания планирует открыть как минимум две новые авиационные базы в Караганде и Актобе, что также повлияет на возможность запуска новых рейсов.

Напомним, FlyArystan является первой и единственной бюджетной авиакомпанией Казахстана. Продажи билетов FlyArystan были запущены в марте 2019 года онлайн, на сайте авиакомпании.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @nargiz_sadikh

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