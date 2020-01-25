В Баку на безналичную систему оплаты переходит еще один автобусный маршрут

25 января 2020 14:03 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Оплата проезда в автобусах на очередной маршрутной линии будет будет осуществляться картой BakıKart, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Согласно сообщению, с 30 января плата за проезд в автобусах, следующих по маршрутной линии № 67, будет оплачиваться BakıKart.

"Работа по переходу на безналичную систему оплаты продолжается и по другим регулярным маршрутам. В соответствии с рабочим процессом в ближайшие дни будут поэтапно интегрированы в безналичную систему оплаты и другие маршрутные линии. Об этом будет сообщено заранее", - отметили в сообщении.

В сообщении также отмечается, что автобусы, работающие по системе оплаты наличными, поэтапно выводятся с линий, на них проводится работа по техническому монтажу и кабелированию. Процесс выполняется с учетом того, чтобы не влиять на график пассажироперевозок.

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