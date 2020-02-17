В одном из пригородных поселков Баку будет частично ограничено движение автотранспорта

Баку/Trend - В связи с проведением ремонтных работ на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района движение автотранспортных средств с утра 18 февраля будет ограничено, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

В связи с этим водителям заранее рекомендуется использовать альтернативные пути.

Руководство Агентства приносит гражданам извинения за возможные временные неудобства.