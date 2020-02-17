В одном из пригородных поселков Баку будет частично ограничено движение автотранспорта
Баку/Trend - В связи с проведением ремонтных работ на улице Огтая Шабанова в поселке Говсан Сураханского района движение автотранспортных средств с утра 18 февраля будет ограничено, сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
В связи с этим водителям заранее рекомендуется использовать альтернативные пути.
Руководство Агентства приносит гражданам извинения за возможные временные неудобства.
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