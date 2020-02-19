В Ташкенте стартовал первый международный авиационный форум

БАКУ /Trend/ - 19 февраля в Ташкентском выставочном комплексе «Узэкспоцентр» стартовал Первый международный авиационный форум «Uzbekistan Airports, Aviation&Logistics Forum», сообщает Trend в среду со ссылкой на узбекистанские СМИ.

За прошедший период новые авиакомпании, такие как «ИрАэро», «FlyDubai» и «Zagros Airlines», наладили регулярные рейсы в страну, авиакомпании «Zhejang Loong Airlines Co.Ltd.» и «Atlasglobal» организовали чартерные рейсы, говорится в сообщении.

«Планируется ряд крупных инфраструктурных проектов по улучшению состояния аэропортов. В частности, строительство нового пассажирского терминала и взлетно-посадочной полосы в Самаркандском международном аэропорту увеличит пропускную способность аэропорта с 500 пассажиров в час до 1500. При участии германских специалистов, в результате оптимизации пропускной способности и реконструкции, способность по обслуживанию пассажиров аэропорта увеличится с 4 миллионов до 7 миллионов в год. В результате строительства новой взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту «Термез», реконструкции аэропорта «Андижан» будет создана возможность обслуживать самолеты всех типов, в 2-3 раза увеличится количество рейсов», - сказал министр транспорта Эльер Ганиев.

По его словам, для качественного осуществления этих мероприятий в соответствии с лучшей международной практикой привлечены специалисты Всемирного банка. Они принимают непосредственное участие в разработке стратегии развития авиации, направленной на либерализацию авиационного рынка и внедрение современных методов управления в этой области.

Как отметил Равшан Исмоилов, председатель АО «Uzbekistan Airports», начавшего свою деятельность в 2019 году, разработана программа по реновации существующих в Узбекистане аэропортов, что послужит реализации долгосрочной стратегии их развития, привлечению инвестиций, укреплению сотрудничества с международными компаниями и оптимизации обслуживания пассажиров.

«Для разработки практической стратегии развития аэропортов привлечены эксперты из Германии (Airport Research Center Gmbh) и России (ООО «Инновационный центр гражданской авиации»)», - сказал Исмаилов.

Отметим, что на форум приехали представители около 180 компаний со всего мира: «Azerbaijan Airlines» (Азербайджан), «Boeing» и «Jetcraft» (США), «Air Charter Service» (Великобритания), «Bombardier Business Jets» (Канада), «TLD» (Индия), «Luftansa Consulting» (Германия), «EGIS» (Франция), «ATR» (Испания), «Kuwait Airways» (Кувейт), «Air Arabia» и «BGT Events» (ОАЭ), «Gulf Air» (Бахрейн), «Korean Air» и «Asiana Airlines» (Южная Корея), «Аэрофлот» и «ИрАэро» (Россия), «Al Masria» (Египет), «Zagros Airlines» (Иран), «Pegasus Airlines» и «Turkish Airlines» (Турция), «Mitsubishi Corporation» (Япония), «Эйр Астана» (Казахстан) и другие.

Представители компаний участвуют в пленарных заседаниях, проводимых в рамках авиафорума. В этих сессиях приняли участие многие международные эксперты, в том числе Чарльз Склумбергер (Всемирный банк), Асхат Торшин (Lufthansa Consulting), Амир Отакий (Bombardier), Камил Аль-Авадхи (Kuwait Airways), Айтач Масталиева (Amadeus), Ральф Вебер (Airbus), Алексей Синицкий (AtoEvents), которые поделились своим опытом в сфере развития туризма и транспортных систем, говорится в сообщении.

Первый международный авиационный форум организован Государственным комитетом по развитию туризма Республики Узбекистан, министерством транспорта, АО «Uzbekistan Airways» совместно с компанией «Fair Exhibition Organizers» (ОАЭ).

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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