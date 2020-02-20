В Баку на безналичную оплату переходит еще один автобусный маршрут
Баку/Trend/ - В Баку на безналичную оплату проезда переходит еще один автобусный маршрут, сообщает Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
С 24 февраля текущего года проезд в автобусах, курсирующих по маршрутной линии номер 37, можно будет оплатить картой BakıKart.
"Продолжается работа по переходу на безналичную оплату и на других регулярных маршрутных линиях. Переход на безналичный платеж будет осуществлен на них в ближайшее время. Об этом будет объявлено заранее", - отмечается в сообщении.
Автобусы, в которых оплата производилась наличными, поэтапно выводятся с линий, в них проводится определенный технический монтаж. Процесс выполняется с учетом того, что пассажиропоток не нарушается, работа не влияет на проезд пассажиров.
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