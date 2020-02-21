Участок автотрассы Баку-Сумгайыт будет сдан к концу мая - агентство

БАКУ/Trend - На участке с 6,5 до 14-го километра автотрассы Баку-Сумгайыт продолжаются работы по реконструкции.

Об этом сказал председатель правления Госагентства автодорог (ГААДА) Салех Мамедов, сообщает в пятницу Trend.

По его словам, ремонт дороги завершится в течение трех месяцев: "Постараемся до конца мая сдать в эксплуатацию этот отрезок дороги вместе с новыми туннелями. На этой дороге будет введено новшество – новая дорожная развязка от круга "20 Января" до Масазырского моста. Она обеспечит удобное перемещение пассажиров".

Он отметил, что уже готов и представлен проект по строительству нового туннеля рядом с Международным автовокзалом по направлению из Сумгайыта в Баку: "Бакинское транспортное агентство (БТА), Транспортное управление министерства транспорта, связи и высоких технологий, Госкомитет по градостроительству и архитектуре совместно рассмотрят этот проект, и после утверждения начнется его реализация".

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)