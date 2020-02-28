Азербайджан и Туркменистан провели в ООН "круглый стол" по транспортному потенциалу Каспия

АШХАБАД /Trend/ - Представительства Азербайджана и Туркменистана при Женевском отделении ООН провели круглый стол на тему «Транспортно-коммуникационный потенциал региона Каспийского моря: Азербайджан и Туркменистан - кратчайший путь», сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.



Мероприятие состоялось в Швейцарии в рамках 82-й сессии Комитета по внутреннему транспорту (КВТ) Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ООН).

В мероприятии также приняли участие Эльмир Велизаде, заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана; Ху Чен, постоянный представитель КНР при отделении ООН в Женеве; Стефано Пачи, заместитель начальника отдела международных связей Генерального директората по мобильности и транспорту Европейской комиссии и послы Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана.



В качестве спикеров выступили Ольга Альгаерова, исполнительный секретарь ЕЭК ООН; Умберто де Претто, генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта; Тадеуш Жозда, председатель комитета Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД).



Одна из целей мероприятия - презентация транспортных возможностей Каспийского региона, говорится в сообщении.



Отметим, что прикаспийские страны в последние годы продвигают ряд крупных международных проектов, в том числе транзитно-транспортного коридора "Lapis Lazuli" по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция.



Напомним, что соответствующее соглашение по проекту Lapis Lazuli между Туркменистаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией и Афганистаном было подписано 15 ноября 2017 года на министерском заседании 7-й Конференции регионального экономического сотрудничества по Афганистану в Ашхабаде.



Согласно проекту Lapis Lazuli, железнодорожные пути и автострады должны соединить город Тургунди (афганская провинция Герат) с Ашхабадом, далее с прикаспийским портом Туркменбаши. Коридор продолжится до Баку, затем через Тбилиси на Анкару с ответвлениями в Поти и Батуми, далее - от Анкары до Стамбула.

Бюджет проекта, который нацелен на облегчение логистики транзита и упрощение таможенных процедур, оценивается в два миллиарда долларов.



(Автор: Гусейн Гасанов)