Грузия вводит запрет на перевозку грузов в Иран и Италию из-за коронавируса

БАКУ/Trend/ - Агентство сухопутного транспорта Грузии с 28 февраля прекращает выдачу разрешений на международные перевозки пассажиров и грузов в направлении Ирана и Италии, передает Trend со ссылкой на сообщение ведомства.

По данным агентства, также приостановлено действие всех существующих на сегодня разрешений в направлении этих двух стран.

Отметим, что 28 февраля в Грузии подтвердили второй случай заражения коронавирусом. О первом сообщили два дня назад. Тогда вирус обнаружился у 50-летнего гражданина Грузии, который накануне приехал из Ирана.

Второй случай коронавируса был зафиксирован у 31-летней женщин, прибывшей из Италии.

Премьер Грузии Георгий Гахария создал Чрезвычайную межведомственную координационную группу. Принято решение запретить сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели.



Кроме того, ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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