Авиакомпания SCAT вывезет граждан Казахстана из Саудовской Аравии

БАКУ/Trend/ - Крупная казахстанская авиакомпания SCAT вывезет 400 граждан Казахстана, находящихся на данный момент в Саудовской Аравии, передает в субботу Trend со ссылкой на авиакомпанию.

Рейсы будут выполнены 29 февраля и 4 марта. После выполнения данных рейсов, авиакомпания будет вынуждена временно приостановить выполнение рейсов из Казахстана в Саудовскую Аравию.

Напомним, что Саудовская Аравия ввела ограничение на выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран, в том числе Казахстана, в целях предотвращения распространения коронавируса. Граждане этих стран не смогут получить туристические визы и по прилету в саудовские аэропорты.

Отметим, что по состоянию на 29 февраля 2020 года в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 85 406 человек, 2 924 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 60 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @nargiz_sadikh