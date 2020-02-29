Авиакомпания SCAT вывезет граждан Казахстана из Саудовской Аравии
БАКУ/Trend/ - Крупная казахстанская авиакомпания SCAT вывезет 400 граждан Казахстана, находящихся на данный момент в Саудовской Аравии, передает в субботу Trend со ссылкой на авиакомпанию.
Рейсы будут выполнены 29 февраля и 4 марта. После выполнения данных рейсов, авиакомпания будет вынуждена временно приостановить выполнение рейсов из Казахстана в Саудовскую Аравию.
Напомним, что Саудовская Аравия ввела ограничение на выдачу электронных туристических виз для граждан семи стран, в том числе Казахстана, в целях предотвращения распространения коронавируса. Граждане этих стран не смогут получить туристические визы и по прилету в саудовские аэропорты.
Отметим, что по состоянию на 29 февраля 2020 года в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.
Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.
Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 85 406 человек, 2 924 из которых скончались.
За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 60 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.
(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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