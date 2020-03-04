Казахстан ограничивает авиасообщение с Японией из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Казахстан сокращает количество выполняемых рейсов в Японию, передает в среду Trend со ссылкой на Комитет гражданской авиации Казахстана.

Согласно сообщению, с первого марта 2020 года введен четвертый этап усиления мер против распространения коронавируса в Казахстане, расширяющий перечень стран, к прибывшим лицам из которых применяются карантинные мероприятия.

Все регулярные рейсы (34 рейса в неделю) между Казахстаном и Китаем приостановлены с третьего февраля 2020 года.

Также с первого марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул и Алматы – Сеул с девяти до трех рейсов в неделю.

Рейсы по маршруту Алматы – Тегеран, выполняемые иранской авиакомпанией «Mahan Air», приостановлены с первого марта.

С пятого марта 2020 года рейсы по авиамаршруту Нур-Султан – Токио будут сокращены с двух до одного в неделю.

С третьего марта 2020 года на базе АО «Авиационная администрация Казахстана» в плановом режиме начал функционировать ситуационный центр, направленный на мониторинг ситуации по коронавирусу.

В центре ведутся наблюдения по статистике зараженных людей в странах, с которыми Казахстан имеет регулярное и нерегулярное авиасообщение.

Согласно последним данным, в Казахстане не зафиксировано случаев заражения коронавирусом.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 93 160 человек, 3 198 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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