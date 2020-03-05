Грузия рассматривает вопрос о приостановлении авиасообщения с Италией

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии рассматривает возможность приостановки полетов в Италию, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом после заседания правительства заявил министр финансов Иванэ Мачавариани.

По его словам, этот вопрос обсуждается, но решение пока не принято.

«Вопрос о приостановлении авиасообщения обсуждается на совещаниях практически ежедневно, но решение пока не принято. Направление Италии имеет относительно высокие риски. Мы должны хорошо понимать, что это шаг к снижению риска, но на самом деле он все равно есть и может исходить и из других направлений», - сказал министр финансов.

По его словам, Грузия внимательно следит за практикой европейских партнеров в отношении защиты от распространения коронавируса.

На данный момент в Грузии выявлено четыре случая заражения COVID-19.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель зейналова)

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