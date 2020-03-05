Air Astana отменяет рейсы во Францию из-за угрозы коронавируса

БАКУ/Trend/ - Казахстанская авиакомпания Air Astana оптимизирует маршрутную сеть, предоставляя возможность пассажирам путешествовать чаще в страны с благоприятной обстановкой по коронавирусу, сообщили в четверг Trend авиакомпании.

Меры предпринимаются в связи с профилактикой заражения коронавирусной инфекцией.

В компании напомнили, что с первого марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул – Нур-Султан и Алматы –Сеул – Алматы. Также, после шестого марта будут приостановлены полеты из Алматы в Гонконг. Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.

«До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы – Мумбай», - сказали в компании.

В компании также отметили, что неизменным приоритетом для Air Astana является безопасность.

«На всех международных направлениях мы обеспечиваем экипаж масками и санитайзерами, а также проводим двукратную обработку самолетов дезинфицирующим и моющим средствами», - сказали в компании.

В компании также отметили, что возможны дальнейшие отмены бронирования по вышеуказанным направлениям и иным маршрутам авиакомпании.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. По этой причине Казахстан приостановил автобусное, железнодорожное и воздушное сообщение с Китаем.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19/SARS-CoV-2. По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 95 748 человек, 3 286 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 60 странах, в том числе Японии, Южной Корее, Италии, США, Канаде, Сингапуре, Франции, Австралии и других странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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