Между Израилем и Грузией приостановлено авиасообщение
БАКУ/Trend/ - Между Израилем и Грузией приостановлено авиасообщение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.
Как сообщается, израильская авиакомпания Israir Airlines временно прекращает полеты по международным направлениям – это связано с решением правительства страны о введении 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих в страну.
Такие жесткие меры предосторожности вызваны необходимостью предотвращения проникновения в страну коронавируса.
Решением правительства, эти мер касаются также граждан Израиля, которые возвращаются из-за рубежа. Специально с этой целью будут осуществлены чартерные авиарейсы, которые будет финансировать государство.
О прекращении авиасообщения с внешним миром заявила и другая израильская авиакомпания - Arkia. Что касается крупнейшей авиакомпании страны - El-Al, ее менеджмент пока не принял окончательное решение по данному вопросу.
Авиакомпании, которые приняли соответствующее решения, заявили, что на первом этапе полеты прекращены до конца марта, но в случае, если ситуация с коронавирусом в мире не стабилизируется, эта мера может быть еще продлена.
Обе указанные авиакомпании работают на грузинском рынке - Israir Airlines осуществляет полеты в направлении Тбилиси и Батуми.
Arkia летает по направлению Батуми.
Грузинская сторона располагает неофициальной информацией о том, что в течение текущего месяца полеты в направлении Тбилиси и Батуми также планирует отменить и авиакомпания El-Al.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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