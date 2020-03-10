БАКУ/Trend/ - Между Израилем и Грузией приостановлено авиасообщение, сообщает во вторник Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, израильская авиакомпания Israir Airlines временно прекращает полеты по международным направлениям – это связано с решением правительства страны о введении 14-дневного карантина для всех граждан, прибывающих в страну.



Такие жесткие меры предосторожности вызваны необходимостью предотвращения проникновения в страну коронавируса.



Решением правительства, эти мер касаются также граждан Израиля, которые возвращаются из-за рубежа. Специально с этой целью будут осуществлены чартерные авиарейсы, которые будет финансировать государство.



О прекращении авиасообщения с внешним миром заявила и другая израильская авиакомпания - Arkia. Что касается крупнейшей авиакомпании страны - El-Al, ее менеджмент пока не принял окончательное решение по данному вопросу.



Авиакомпании, которые приняли соответствующее решения, заявили, что на первом этапе полеты прекращены до конца марта, но в случае, если ситуация с коронавирусом в мире не стабилизируется, эта мера может быть еще продлена.



Обе указанные авиакомпании работают на грузинском рынке - Israir Airlines осуществляет полеты в направлении Тбилиси и Батуми.



Arkia летает по направлению Батуми.



Грузинская сторона располагает неофициальной информацией о том, что в течение текущего месяца полеты в направлении Тбилиси и Батуми также планирует отменить и авиакомпания El-Al.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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