Казахстанская авиакомпания продолжает выполнение рейсов в Германию

БАКУ /Trend/ - Казахстанская авиакомпания «Эйр Астана» продолжает выполнение рейсов в Германию, сообщили в среду Trend в авиакомпании.

Напомним, ранее главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин сообщил, что начиная с 12 марта 2020 года Казахстан вводит запрет на въезд пассажиров из Германии, Испании и Франции в связи с угрозой распространения инфекции коронавируса.

В компании напомнили, что с первого марта 2020 года сокращено количество регулярных рейсов по маршрутам Нур-Султан – Сеул – Нур-Султан и Алматы –Сеул – Алматы. Также, после шестого марта были приостановлены полеты из Алматы в Гонконг. Ранее авиакомпания отменила все рейсы из Казахстана в Пекин и Урумчи.

«До 31 мая 2020 изменения будут внесены в следующие маршруты: временно отменены полеты из Нур-Султана в Париж, рейсы из Алматы в Куала-Лумпур будут сокращены незамедлительно, и полностью приостановлены в период с 14 апреля по 31 мая. Также приостановлены запланированные рейсы между Алматы – Мумбай», - сказали в компании.

В компании также напомнили, что рейсы в Испанию не выполняются.

Отметим, что Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила о о временной отмене авиарейсов в Казахстан, запланированных на период с 11 марта по 24 апреля 2020 года.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 119 132 человек, 4 284 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в 119 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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