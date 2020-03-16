Utair отменила рейсы в Узбекистан из-за коронавируса

БАКУ/Trend - Российская авиакомпания Utair приостанавливает полеты из РФ в Узбекистан и обратно из-за коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу компании.

Компания приостанавливает полеты в/из Бухары, Самарканда, Ферганы с 16 марта по 15 апреля и в/из Ташкента с 20 марта по 15 апреля", - говорится в информации.

Перевозчик выполнит запланированные рейсы в/из Ташкента на 16, 17, 18 и 19 марта. Пассажиры с билетами на отмененные рейсы, которые хотят улететь рейсами из Ташкента в те же даты, могут обратиться в контакт-центр компании и обменять билеты.

Пассажирам, которые хотят оформить возврат, авиакомпания вернет полную стоимость билетов без удержаний.

Сегодня также стало известно, что авиакомпания Uzbekistan Airways с 16 марта 2020 года приостанавливает регулярные рейсы по маршруту Ташкент - Нью-Йорк - Ташкент.

В связи с обострением ситуации вокруг распространения коронавируса в США и объявлением чрезвычайного положения в стране гражданам Узбекистана также рекомендуется воздержаться от поездок в США без острой необходимости.

Также авиакомпания "Уральские авиалинии" до конца месяца из-за ситуации с коронавирусом приостанавливает 14 рейсов в Узбекистан.

Более того, с 17 марта приостанавливаются полеты по направлениям из Домодедово в Нукус, Ургенч и Фергану, из аэропорта "Жуковский" - в Карши, из Екатеринбурга - в Ташкент и Наманган, из Санкт-Петербурга - в Ургенч, из Краснодара - в Ташкент.

Напомним, что сегодня, 16 марта 2020 года, количество зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 6 человек.

Сейчас власти Узбекистана предпринимают все необходимые профилактические меры, чтобы коронавирус не распространился на территории страны.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 169 389 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова)

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