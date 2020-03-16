Казахстан сократит выполнение почти 70 авиарейсов из-за угрозы коронавируса

БАКУ /Trend/ - Начиная с 16 марта 2020 года Казахстан временно сокращает число 68 регулярных рейсов в неделю из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом на брифинге сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев, передает в понедельник Trend.

По его словам, прежде уже было приостановлено 49 и сокращено 84 регулярных международных рейса в неделю.

Сокращение касается авиарейсов в Германию, Великобританию, Нидерланды, Турцию, Украину, Беларусь, ОАЭ, Грузию, Индию, Венгрию, Чехию, Польшу, сказал Камалиев.

По словам вице-министра, на сегодняшний день также приостановлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автобусами между Казахстаном и Китаем (13 рейсов), Узбекистаном (24 рейса) и Монголией (2 рейса).

Также, приостановлена выдача бланков разрешений казахстанским перевозчикам на нерегулярные туристические перевозки пассажиров между Казахстаном и Кыргызстаном, Узбекистаном, Россией, Китаем, Монголией, Украиной и Таджикистаном.

Также в два раза сокращено транспортное сообщение автобусами и микроавтобусами с Россией и Кыргызстаном.

Камалиев подчеркнул, что в целях обеспечения бесперебойной доставки продуктов питания, товаров народного потребления и медицинского назначения перевозка грузов и почтовых отправлений автомобильным транспортом в международном двустороннем и транзитном сообщении не ограничиваются.

Напомним, что согласно последним данным, общее число зараженных коронавирусом в Казахстане составляет 10 человек.

Отметим, что 13 марта 2020 года в Казахстане были подтверждены первые два случая заражения коронавирусом. Граждане страны вернулись из Германии и были в срочном порядке помещены в медучреждение в городе Алматы.

Позднее в тот же день стало известно о третьем случае заражения коронавирусом в стране - в городе Нур-Султан.

Напомним, что в декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус (COVID-19). По последним данным, общее число зараженных вирусом достигло 169 387 человек, 6 513 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в почти 150 странах.

(Автор: Наргиз Садыхова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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