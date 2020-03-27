Белорусская авиакомпания продлила приостановку полетов в Грузию

БАКУ/Trend/ - Белорусская авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку полетов в Молдову и Грузию из-за угрозы коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на сайт авиаперевозчика.

Как сообщается, полеты в Кишинев приостановлены до 15 мая, в Батуми и Тбилиси - до 20 апреля.

В связи с постоянно изменяющейся ситуацией, "Белавиа" просит следить за обновлениями на сайте авиакомпании.

Возврат средств или изменение даты вылета на отмененные рейсы можно будет произвести до 31 декабря 2020 года. Обратиться в кассы, представительства авиакомпании, а также в службу поддержки по данному вопросу можно будет в любое время до конца года, в том числе после предполагаемой даты полета. Измененить дату вылета возможно только один раз.

Возврат или обмен билетов на рейсы, которые выполняются и не отменены (групповой или индивидуальный тариф), возможно в соответствии с установленными тарифами.

Отметим, что число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 81 человек.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрыла границы для иностранцев, за исключением особых случаев. До 21 апреля в Грузии действует режим чрезвычайного положения. Страна практически полностью приостановила международное авиационное, сухопутное и морское сообщение.

В период действия ЧП лица, нарушившие установленные для них правила карантина или самоизоляции, будут принудительно помещены в соответствующие медучреждения. Кроме того, им придется заплатить крупный штраф: физическим лицам - 3 тысячи лари (1 тысяча долларов), юридическим лицам - 15 тысяч лари (5 тысяч долларов).

(Автор: Тамилла Мамедова)