Грузия получила продукты питания, медикаменты через порт Батуми

Транспорт 5 апреля 2020 16:10 (UTC+04:00)
Грузия получила продукты питания, медикаменты через порт Батуми

БАКУ/Trend - Грузия получила в общей сложности 63 тонны продуктов питания и медикаментов через порт Батуми на западе Грузии, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария приветствовал два корабля, перевозившие 40 тонн продовольствия и 23 тонны медикаментов.

Гахария сказал, что в условиях глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, крайне важно, чтобы грузинские порты Батуми и Поти продолжали беспрепятственно принимать грузы.

Как сообщается, с марта суда проходят тепловую проверку по прибытии в порты Грузии. Груз также дезинфицируется.

Между тем, в первом квартале 2020 года грузинские порты обработали в общей сложности 144 897 TEU (эквивалент в двадцать футов), что на 9 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

4 апреля в Грузии был зафиксирован первый случай смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. 5 апреля страна сообщила о втором летальном исходе от коронавируса.

В общей сложности с 26 февраля и по сегодняшний день коронавирус в Грузии был лабораторно подтвержден у 170 человек, 36 пациентов выздоровели. В грузинских клиниках лечение продолжают 132 человека.

(Автор: Тамилла Мамедова )

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