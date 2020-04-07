В прошлом году на судоремонтном заводе Zığ Азербайджана было отремонтировано 55 судов

БАКУ/Trend/ - В прошлом году ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) на судоремонтном и строительном заводе Zığ отремонтировало 55 судов различного назначения сообщает Trend со ссылкой на ASCO.

8 судов прошли капитальный ремонт, 25 - докование, 22 - текущий ремонт. 29 этих плавсредств входят в состав морского транспортного флота ASCO, 12 принадлежат Каспийскому морскому нефтяному флоту, 14 - сторонним организациям.

Процесс ремонта был проведен в соответствии с требованиями Международной конвенции с участием высококвалифицированных специалистов ASCO.

ASCO предоставляет широкий спектр высокопрофессиональных услуг по ремонту судов и морской инженерии. Основное направление деятельности, как завода по ремонту и строительству судов Zığ , так и судоремонтного завода "Биби-Эйбат" состоит в ремонте судов и технического оборудования, принадлежащих ASCO и другим организациям и изготовлении различных видов запасных частей на заказ.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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