Власти Грузии вернули на родину более 5,3 тысячи граждан

БАКУ/Trend/ - Власти Грузии вернули на родину около 5,3 тысячи соотечественников, оставшихся за границей из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на МИД Грузии.

Как сообщается, дипломатические миссии Грузии также оказали помощь около 3,6 тысячи граждан Грузии - обеспечили их жильем, транспортом, питанием, медикаментами и другими предметами первой необходимости.

По последним данным, в страну воздушным путем вернулись около 3,3 тысячи граждан, сухопутным – около 1,8 тысячи, а морским путем - 275 человек.

В апреле ожидаются спецрейсы в Грузию из Берлина, Амстердама, Варшавы, Барселоны, Рима, Тель-Авива и Парижа.

Кроме того, при поддержке правительства США, накануне в Грузию прилетел спецрейс с детьми, находящимися в США на учебе по обмену.

Больше всего за помощью к дипмиссиям обращаются граждане Грузии в Италии, Польше, Армении, Турции, Греции и Великобритании. Меньше всего обращений зафиксировано в США, странах Балтии, Канаде, Молдове, Норвегии, Австралии и Аргентине.

В связи со пандемией коронавируса с конца марта власти Грузии закрыли все границы для пассажирских перевозок. Осуществляются только согласованные с правительством Грузии спецрейсы, которые вывозят граждан Грузии из-за рубежа.

(Автор: Тамилла Мамедова)