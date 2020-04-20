Пандемия вывела из эксплуатации половину глобального парка самолетов

БАКУ/Trend/ - Пандемия коронавируса подрезала крылья авиакомпаниям по всему миру и перевозчикам пришлось вывести из эксплуатации половину глобального парка самолетов, сообщает Trend со ссылкой на исследование компании Boston Consulting Group.

По данным источника, на начало апреля перевозчики приостановили деятельность 17 тысяч различных лайнеров.

Причиной такого жесткого "приземления" стали карантинные меры и всеобщая самоизоляция. Сильнее всего, что вполне ожидаемо, пострадали компании, которые раньше ориентировались на международный рынок. Так, ирландский лоукостер Ryanair заземлил 99 процентов своего авиапарка, а британский EasyJet и вовсе отменил все свои рейсы, и такое мы можем наблюдать практически во всех странах мира.

Снижение активности также ударило и по германской Lufthansa, которая сейчас обслуживает менее 3 тысяч пассажиров в сутки, тогда как до кризиса этот показатель находился на уровне 350 тысяч за сутки.

"Несмотря на постепенное смягчение ограничений в некоторых странах, быстрого восстановления отрасли ждать не стоит. Более того, возвращение в небо может стать для авиакомпаний не менее серьезным вызовом, чем вынужденный простой, ведь разрабатывать план полетов придется практически с нуля, а изменение ситуации с коронавирусом потребует чуть ли не еженедельной корректировки маршрутной сети", - отмечают эксперты Boston Consulting Group.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)

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